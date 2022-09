"Não há que fazer uma novela à volta do Cristiano Ronaldo"

Bruno Fernandes sai em defesa de Cristiano Ronaldo e considera que a sua reação, após o jogo com a Espanha, foi normal. O capitão da seleção portuguesa isolou-se de todos, não esteve com os companheiros no centro do relvado, após o apito final do jogo que determinou a eliminação de Portugal da Liga das Nações, e voltou a sacar a braçadeira, num gesto de frustração.

"A frustração é normal, mas não havia ninguém mais frustrado que ninguém, todos estávamos muito frustrados por não passar à próxima fase", começa por dizer Bruno Fernandes, acrescentando que "não há que fazer uma novela à volta do Cristiano".

O médio treina com Ronaldo todos os dias no Manchester United e garante que ele está a trabalhar bem. Com apenas um golo marcado, CR7 atravessa um mau momento, mas em breve, confia o seu companheiro em Old Trafford, tudo vai mudar.

"Ele tem feito aquilo que tem de fazer. Os golos vão aparecer naturalmente - são fases - e acredito que quando começarem a aparecer, ele terá mais capacidade e tranquilidade para continuar a marcar muitos golos pela nossa seleção. O Cristiano está bem, está com a ambição de ajudar a seleção, como sempre, e não há que fazer grandes histórias.", reforça Bruno Fernandes.