Luis Enrique destaca crença da Espanha. "Sentíamos que íamos conseguir marcar"

O selecionador espanhol, Luis Enrique, considera que a crença da sua equipa, na última meia hora do jogo com Portugal, foi decisiva para a vitória por 1-0 e apuramento para a Final Four da Liga das Nações.

Em declarações à RTP3, no final da partida, em Braga, o treinador elogiou Portugal, "uma seleção com muitos jogadores de topo", contudo, salientou que sempre acreditou que a Espanha venceria.

"Nós, treinadores, esperamos sempre ganhar. Portugal teve oportunidades, mas a sorte caiu para o nosso lado. O nosso objetivo era tirar-lhes a bola, mas na primeira parte faltou profundidade. Na segunda parte, com jogadores mais frescos, conseguimos ser mais profundos e tivemos aproximações contínuas à baliza de Portugal. sentíamos que íamos conseguir marcar e conseguimos", enalteceu.

A Espanha venceu o grupo e apurou-se para a Final Four da Liga das Nações. Também se qualificaram Croácia, Itália e Países Baixos.