Braga vai receber Ronaldo "com muito carinho e um abraço de apoio"

Cristiano Ronaldo está num momento de menor fulgor desportivo, mas as críticas de que tem sido alvo não terão eco no jogo desta noite, em Braga, diante da Espanha.

Esta é a convicção de Manuel Machado, presidente da Associação de Futebol de Braga, que garante uma receção "com muito carinho e um abraço de apoio permanente", ao capitão da seleção portuguesa.

A Bola Branca, o dirigente assegura que será recebido "como merece", porque é preciso "reconhecer e homenagear" quem já tanto deu e continua a dar à equipa das quinas.

Para o Portugal-Espanha, o estádio tem garantida lotação esgotada, mas "estariam 60 mil", se tivesse essa capacidade, e não as 30 mil oficiais.

Manuel Machado também gostava de ver em ação os jogadores que passaram por Braga ou que são da região. Ricardo Horta é hoje em dia um símbolo da cidade, mas há por exemplo Diogo Dalot.

Apesar do percurso futebolístico ter sido feito no FC Porto, é natural de Braga e deixou um extraordinário desempenho no último embate da equipa nacional, em Praga, coroado com um "bis" à República Checa.

"O Dalot fez um grande jogo, dois bons golos e não é fácil. Sabendo que o João Cancelo também é bom jogador, não é fácil para o treinador, é uma boa dor de cabeça que ele tem", remetendo para Fernando Santos a decisão que entender defender os superiores interesses da seleção.

Jogo especial em ano de centenário

Aguardando um confronto que "será difícil", o presidente da AF de Braga enaltece "a prenda dada pela FPF", ao marcar para a Pedreira um jogo de grande relevância, quando a associação minhota está a comemorar o seu centenário.

"Creio que vamos conseguir um bom resultado. O empate chega, mas é bom não jogar para o empate. Normalmente quando se joga para empatar, perde-se", concretiza o líder da AF de Braga.

Manuel Machado acredita no apuramento para a final four da Liga das Nações, lembrando que a rivalidade entre portugueses e espanhóis revelará um jogo muito disputado e um adversário que "vem ferido do último jogo", onde perdeu a liderança do grupo, após derrota em casa com a Suíça.

O Portugal-Espanha, começa às 19h45, tem relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.