Joelho de Danilo Pereira assustou, mas não ficaram marcas

Danilo Pereira, central da seleção nacional, está totalmente apto para defrontar a Espanha, depois de ter saído do jogo com a República Checa com dores no joelho. O defesa do PSG lamenta a situação que foi criada com a sua substitição e Tiago Djaló.

"Tinha levado uma pancada no joelho, sentia dificuldade a dobrar a perna. Como jogo estava quase no fim, estavamos a vencer 4-0 e decidi não arriscar e pedi a substituição. O treinador estava já a fazer uma substituição, deu a confusão chata, mas acontece. Foi culpa minha, mas estou bem e preparado", disse.

Em causa está a situação com Tiago Djaló, que não entrou e Fernando Santos adaptou Palhinha a central para os instantes finais do jogo. No fim, o selecionador desculpou-se ao jovem central do Lille. Danilo elogia o defesa.

"Portugal é sempre uma seleção com jogadores de muita qualidade, não vão sempre surgir grandes jogadores em todas as posições, mais numas do que noutras, mas aparecem nomes com bastante qualidade. O Djaló é um miúdo a crescer bem no Lille, tem muita capacidade, tem feito muitos jogos nestes anos. Vai ter qualidade para provar que merece estar aqui", explica.

Portugal pode empatar ou vencer com a Espanha para seguir em frente, mas Danilo diz que a seleção vai jogar para garantir o triunfo.

"Espero uma Espanha muito ofensiva, têm as ideias muito assimiladas, todos conhecem a ideia de jogo. São dois resultados possíveis, mas não nos impede de ganhar o jogo e apurarmo-nos para a 'final four'", termina.

Portugal lidera o grupo A2, com 10 pontos, contra oito da Espanha, que foi derrotada em Saragoça, por 2-1, pela Suíça (terceira, com seis), enquanto os checos são últimos, com quatro.

Na terça-feira, Portugal recebe a Espanha, em Braga, a partir das 19h45, jogo com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.