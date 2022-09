Fernando Santos nem pensa na possibilidade empate frente à Espanha

Fernando Santos, selecionador nacional, não está interessado no empate como possibilidade para seguir para a "final four" da Liga das Nações. O técnico só pensa em vencer na receção à Espanha.

"Vivemos sempre assim, não muda nada. Antes teríamos de ganhar os dois jogos e só falavam de ganhar e ganhar. É perfeitamente normal, quero que os jogadores se foquem bem no que temos de fazer enquanto equipa contra qualquer adversário, com maior ou menor qualidade, estaremos sempre mais perto de chegar onde queremos. Não de uma forma egocêntrica ou narcisista, mas com humildade de saber as capacidades e potencial", começa por dizer.

O técnico está à espera da "mesma Espanha desde 2008": "A Espanha joga sempre para ganhar, padrão é o mesmo. Nunca vi Espanha jogar de forma diferente só porque tem de ganhar, ou tem de empatar. A única coisa que se coloca é que a Chéquia jogava três centrais, Espanha num 4-3-3, em alguns momentos temos de entender isto".

Sem problemas físicos após recuperação de João Félix e regresso de Cancelo após cumprir castigo, Fernando Santos lamenta ter de deixar jogadores de fora, mas sublinha confiança em todos os convocados.

"Questões físicas não temos, o Danilo pediu substituição por precaução. O João Félix era o único em dúvida, tem treinado muito bem, está sem limitações. Tenho 25 jogadores para utilizar, alguns terão de ficar fora. O mote do selecionador para os jogadores tem a ver com a convocatória, não com quem joga. Mostro confiança quando os chamo. Mas não podem jogar todos, porque não é possível", atira.



Sem pressão adicional

Com possibilidade de chegar à segunda "final four" em três edições, Fernando Santos garante que o registo "não significa nada" e não existe pressão adicional à que já considera ser muito elevada.

"Chegar a uma fase final é sempre motivante, mas não temos mais pressão do que o que já temos, os jogadores têm nos clubes também, quase todos jogam para serem campeões. Mais pressão não podemos ter, sabemos viver bem com ela porque felizmente conseguimos ter resultados"

Portugal lidera o grupo A2, com 10 pontos, contra oito da Espanha, que foi derrotada em Saragoça, por 2-1, pela Suíça (terceira, com seis), enquanto os checos são últimos, com quatro.

Na terça-feira, Portugal recebe a Espanha, em Braga, a partir das 19h45, jogo com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.