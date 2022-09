Fernando Santos e o título mundial. “O melhor está para vir”

Veja também:

O selecionador português de futebol, Fernando Santos, assume que lhe falta conquistar o título de campeão mundial e que tem como objetivo consegui-lo este ano, no Campeonato do Mundo de 2022.

"O melhor [título de campeão mundial] está para vir. Mais concreto não posso ser. Sim, o melhor está para vir e é este ano", afirmou o técnico, após a vitória sobre a República Checa (4-0), em encontro da penúltima jornada do Grupo A2 da Liga das Nações 2022/23, quando confrontado com os títulos que já conquistou e questionado sobre se o melhor ainda está para vir.

Fernando Santos foi apresentado como selecionador português de futebol em 24 de setembro de 2014, há oito anos, um dia depois de ter sido anunciado como sucessor de Paulo Bento.

Formado em engenharia eletrónica e telecomunicações, o técnico levou a equipa das quinas às inéditas conquistas do Euro 2016 e da Liga das Nações 2018/19.

No Qatar, vai estar pela terceira vez num Campeonato do Mundo, competição em que nunca superou os oitavos de final, fase em que caiu em 2014, com a Grécia, frente à Costa Rica (1-1, 5-3 nas grandes penalidades), e em 2018, já na seleção lusa, perante o Uruguai (2-1).

Este sábado, Portugal derrotou a República Checa, por 4-0, em partida da fase de grupos da Liga das Nações. Com este triunfo, a equipa das quinas assumiu a liderança do grupo e está a um ponto da "final four" da prova. Na próxima terça-feira, os comandados de Fernando Santos recebem a Espanha.