Convocatória para o “play-off” conhecida na terça-feira

O selecionador de futebol feminino, Francisco Neto, vai divulgar na terça-feira a convocatória para o “play-off” de acesso ao Mundial 2023.

Portugal vai defrontar na primeira ronda a Bélgica.

Para estar no Mundial do próximo ano, a disputar na Nova Zelândia e na Austrália, entre 20 de julho e 20 de agosto, a seleção das quinas precisa de vencer a Bélgica, em 6 de outubro, e, depois, a Islândia, em 11 de outubro.

O jogo com a Bélgica está agendado para as 18:00, no Estádio do Vizela, e com a Islândia, apenas em caso de triunfo no primeiro encontro, no Estádio Capital do Móvel, em Paços de Ferreira, também às 18h00.

A convocatória de Francisco Neto decorrerá a partir das 12h30, na sede da Associação de Futebol de Braga.

Na fase de apuramento para o Mundial 2023, Portugal garantiu a presença no “play-off” ao terminar o grupo H em segundo lugar, atrás da vice-campeã europeia Alemanha, apurada diretamente como vencedora do grupo.