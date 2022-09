O selecionador da República Checa mostrou-se confiante num bom resultado diante de Portugal, no penúltimo encontro da Liga das Nações, esperando que o regressado Patrick Schick possa ajudar com golos.

Durante a conferência de imprensa de antevisão ao jogo de sábado, o técnico Jaroslav Sihavy, de 60 anos, recordou o que a sua equipa fez de melhor na derrota da primeira volta, em Lisboa (2-0).

"Todos sabemos que Portugal tem uma equipa muito forte. A primeira parte do nosso lado não foi boa, mas conseguimos atacar e criar problemas à defesa portuguesa. Vamos tentar jogar aqui [em Praga] como na segunda parte", desejou o selecionador.

Jaroslav Sihavy falou, depois, de Schick, que esteve ausente da seleção checa durante vários meses, devido a lesão, e acabou por compará-lo com o português Cristiano Ronaldo.

"O Patrick Schick precisa de marcar alguns golos. Ele é mais matador, mais goleador e mais homem de área. O Ronaldo procura mais a bola", observou.

No sábado, na Eden Arena, os checos podem apresentar-se com uma "linha de três ou quatro defesas", segundo o técnico, que pediu à sua equipa para ser "mais ativa e para não se limitar só a defender".

O capitão de equipa do conjunto checo, Tomás Soucek, marcou igualmente presença na conferência de imprensa de antevisão para dar conta do "espírito muito bom" na equipa anfitriã.

"Estamos todos com um espírito muito bom e vamos jogar com muita garra para representar a equipa da melhor forma possível", assegurou o jogador dos ingleses do West Ham, acrescentado que a jogar "em casa a República Checa é mais forte".

Também o Soucek falou de Patrick Schick, do Bayer Leverkusen, de quem espera uma "ajuda com golos", recordando os cinco que anotou no Euro 2022, os mesmos de Cristiano Ronaldo.

O encontro entre checos e lusos, no sábado, tem início marcado para as 20h45 locais (19h45 horas em Lisboa), na Eden Arena, em Praga, e será arbitrado pelo sérvio Srdjan Jovanovic. Na sexta e última ronda, marcada para terça-feira, Portugal recebe a Espanha, em Braga.