Rafa apenas pediu dispensa do estágio a Fernando Santos

Fernando Santos, selecionador nacional, revela que Rafa Silva apenas lhe pediu dispensa do estágio da seleção, tendo informado depois a Federação Portuguesa de Futebol da sua retirada em definitivo das escolhas.

Questionado sobre o assunto na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com a República Checa, o selecionador garante que tinha uma boa relação com o jogador e respeita a sua decisao.

"Recebi uma comunicação do Rafa que dizia que não estava disponível para integrar o estágio por razões pessoais. Ao treinador, compete respeitar a sua decisão. A partir daí, dei conhecimento à FPF, ele também comunicou à FPF. O que me enviou foi a dispensa do estágio, depois comunicou à FPF a sua indisponibilidade. São as suas razões, o que é mais importante é respeitar a decisão. Sempre tive uma ótima relação com ele, como com todos os jogadores", disse.