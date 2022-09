​24 mil quilómetros numa carrinha para apoiar a seleção no Qatar

A bandeira de Portugal dá cor à carrinha que será um T1 adaptado sobre rodas. No exterior estão estampadas figuras icónicas do nosso país como Amália Rodrigues, Eusébio e Cristiano Ronaldo. Lá dentro não falta comida típica, quatro quilos de bacalhau, queijos e enchidos, mas sem esquecer o vinho que será bebido à noite.



"É o jantar das Nações Unidas", diz Carlos Brum que nos conta aquilo que os espera: "Vão estar lá amigos de vários países e levamos os nossos produtos para eles provarem e eles levam produtos deles. Há aquele convívio e é tudo pessoas que gostam de futebol".

O orgulho português vai ser transportado por Carlos Brum e Ricardo Ferreira pelo mundo fora numa viagem que será feita sempre por estradas nacionais. Ao todo serão 24 mil quilómetros ida e volta com paragens em 15 países. Começou em Odiáxere, no Algarve. Tem uma primeira paragem em Praga onde os dois adeptos vão ver o jogo de Portugal com a República para a Liga das Nações, este sábado. Depois continuam até chegar ao Qatar. Contam estar no palco do Mundial entre 28 de outubro e 2 de novembro.

É mais uma aventura de Carlos Brum, conhecido adepto da seleção nacional. Tudo começou no Mundial de 2002 e aos 65 anos continua a dar ao pedal pela equipa das quinas. "Para a Coreia do Sul fui de avião e a partir daí deu para ir sempre de carro. Todos os Europeus e Mundiais, há exceção do Brasil, que ainda tentei, mas era uma despesa de 26 mil euros", lamenta.

Para esta longa viagem Carlos vai com o seu amigo Ricardo Ferreira, que já pintou o cabelo com as cores da bandeira de Portugal e vai a condizer com a carrinha. "Ainda há de haver mais umas vestimentas e uma oferta de um amigo nosso que vai depois que é o senhor Jorge", garante.

Ricardo esteve na Hungria no Euro 2020 e voltou para Portugal à boleia de Carlos, mas esta vai ser a primeira viagem completa que fazem juntos. "Parece um paizinho. Vamos andar os dois às turras de certeza absoluta de manhã à noite e vamo-nos divertir muito. Beber uns canecos e conhecer muita gente de certeza", diz-nos entre risos.

Os dois adeptos acreditam que só vão regressar depois do dia 18 de dezembro, dia da final, como campeões do mundo. A prova arranca a 20 de novembro e o primeiro jogo de Portugal está marcado para dia 24, frente ao Gana.

Na fase de grupos, a seleção nacional joga ainda com o Uruguai, no dia 28 de novembro, e com a Coreia do Sul, a 2 de dezembro.