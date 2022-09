João Félix falha treino da seleção a dois dias do jogo com a República Checa

João Félix voltou a não subir ao relvado da Cidade do Futebol, em Oeiras, e é cada vez mais turva a possibilidade de jogar com a República Checa, no sábado.

O avançado do Atlético de Madrid lesionou-se durante o dérbi com Real e, ao terceiro dia, ainda não treinou na seleção nacional. Fernando Santos tem 24 jogadores à sua disposição.

De fora dos dois jogos ficará Pepe. O central foi dispensado, devido a problemas físicos e, ao que tudo indica, Danilo Pereira será o companheiro de Rúben Dias no centro da defesa. Indisponível para o primeiro jogo, com os checos, estará também João Cancelo, que cumpre suspensão.

Portugal joga com a República Checa no sábado, às 19h45, em Praga, e recebe a Espanha, na terça-feira, à mesma hora.



O objetivo é vencer o grupo e garantir o apuramento para a "final four" da Liga das Nações, que se realiza em junho de 2023. Portugal está no segundo lugar, com menos um ponto do que a Espanha.