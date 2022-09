"A decisão do Rafa nada teve a ver com o tempo de jogo na seleção"

Rúben Neves não quis "calcar" um tema já muito batido nos últimos dias, mas acabou por falar da renúncia de Rafa à seleção nacional, sublinhando que respeita a decisão do jogador do Benfica e tem a convicção de que não foi pelos minutos que tem jogado que optou por prescindir da equipa das quinas.

"É uma decisão pessoal do Rafa que todos respeitamos, já muito foi falado sobre isso. O Rafa teve as suas razões pessoais. Acredito que nada teve a ver com o tempo de jogo", diz Rúben Neves, em conferência de imprensa, na Cidade do Futebol, em Oeiras, onde a seleção portuguesa está concentrada para os últimos dois jogos da fase de grupos da Liga das Nações.

O médio do Wolverhampton, de 25 anos, direciona o foco para si e afirma que nunca colocou a hipótese de renunciar à seleção. "Sinto um orgulho enorme e é um privilégio estar na seleção. Trabalho para esse objetivo. Vir à seleção é, para mim, o expoente máximo para um jogador de futebol", justifica.

Rafa, aos 29 anos, decidiu renunciar à seleção nacional, poucos dias depois de ter sido chamado por Fernando Santos para os jogos com a República Checa e a Espanha. Gonçalo Ramos foi chamado para o lugar do avançado do Benfica.

De fora dos dois jogos ficará também Pepe, um jogador "extremamente importante", assume Rúben Neves, mas com a certeza de que Fernando Santos encontrará uma solução à altura do central, dado o "leque de jogadores de grande qualidade" que tem ao seu dispor.

É, precisamente, por esse conjunto de opções que o selecionador tem que o médio justifica a ausência de João Moutinho da lista. "Temos de trabalhar no nosso melhor para estar na seleção. O João tem feito um trabalho fantástico, mas há um grande leque de jogadores de qualidade que podem cá estar", reforça Rúben Neves, agora em relação ao seu companheiro de equipa no Wolverhampton.

"Só dependemos de nós"

O objetivo da seleção nacional passa por garantir um lugar na "final four" da Liga das Nações, que se disputa em junho de 2023. A Espanha está na frente do grupo, com um ponto de vantagem sobre Portugal, e tudo poderá ficar decidido no jogo entre as duas seleções.

No entanto, Rúben Neves centra atenção no primeiro jogo, com a República Checa, no sábado. "Sabemos que dependemos de nós e este é o jogo mais importante. Estamos 100% focados na República Checa", assegura.

O encontro com os checos é no sábado, às 19h45. O desafio com a Espanha é à mesma hora, na terça-feira, em Braga. Jogos com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.