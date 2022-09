Vitinha dispensado dos sub-21

Rui Jorge dispensou Vitinha dos trabalhos da seleção sub-21, na Covilhã, por lesão do ponta de lança do Braga. Vitinha apresentou queixas de lombalgia, desde o início do estágio. Após um período de observação, o departamento médico considerou-o inapto para o amigável com a Geórgia, no sábado.

O selecionador não chamou qualquer jogador para o lugar do avançado. Conta, entre os convocados, por exemplo, com Fábio Silva e Henrique Araújo, que são opções para o lugar de ponta de lança.

A seleção sub-21, já qualificada para o Euro 2023, realiza o primeiro jogo de preparação para a competição no sábado, às 17h00, frente à Geórgia, na Covilhã.