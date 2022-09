Sub-21. Tiago Dantas quer derrotar a Geórgia

O médio Tiago Dantas foi o porta-voz dos sub-21 nesta quarta-feira. O jogador emprestado pelo Benfica ao PAOK vê um grupo “bastante unido”.

“É sempre bom receber jogadores novos. Os que já aqui estão há mais tempo tentam receber os que chegam da melhor maneira possível e acho que não têm razão de queixa [risos]. Eles estão felizes por estarem aqui na seleção e nós também restamos felizes por poder recebê-los. A partir de agora fazemos todos parte do mesmo grupo e é assim que encaramos as coisas", disse.



Portugal recebe a Geórgia e é para vencer, garante o internacional luso, apesar de a partida ser de carácter amigável.

"Os jogos são sempre para ganhar, sejam de preparação e cariz solidário, como é este, sejam de qualificação ou de uma fase final. O objetivo passa sempre por ganhar, demonstrar toda a nossa qualidade como tentamos fazer em todos os jogos. Espero que haja muita gente no estádio, até porque estamos a apoiar uma causa e queremos ajudar todas as pessoas que passaram mal com os incêndios”, referiu.



Aos 21 anos, Tiago Dantas vive na Grécia a segunda experiência no estrangeiro, após ter passado em 20/21 pelo Bayern de Munique.

A equipa sub-21 volta a treinar esta quinta-feira na Covilhã.