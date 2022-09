Pepe e João Félix ainda não treinam na seleção nacional

Pepe e João Félix continuam sem treinar pela seleção nacional. Nenhum dos dois subiu ao relvado na Cidade do Futebol, em Oeiras, esta quarta-feira, a três dias do jogo com a República Checa.

O maior problema está no centro da defesa. Sem Pepe, Fernando Santos terá de encontrar um novo parceiro para Rúben Dias, sendo que a opção mais provável é Danilo Pereira. Tiago Djaló é a outra opção na convocatória.

A novidade no treino foi Bernardo Silva, que integrou, pela primeira vez, o trabalho de campo. Fernando Santos conta com 24 jogadores na preparação do encontro com os checos, em Praga. É o primeiro dos dois últimos encontros da fase de grupos da Liga das Nações. Realiza-se no sábado, às 19h45. Portugal procura o apuramento para a "final four" e defronta a Espanha, na última ronda, em Braga, também às 19h45.

Os dois jogos têm transmissão integrar na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.