Pepe dispensado da seleção nacional por lesão

O defesa Pepe foi dispensado da seleção nacional, informou a Federação Portuguesa de Futebol.

O central do FC Porto fez apenas trabalho de recuperação no ginásio nos dois em que esteve na seleção e o departamento médico da Federação considerou o jogador inapto para os dois jogos da Liga das Nações.

Fernando Santos não chamou outro central, por agora, e, por isso, fica com Rúben Dias, Danilo Pereira e Tiago Djaló como opções para os dois finais da fase de grupos da Liga das Nações, com República Checa e Espanha.

Recorde-se que a seleção sub-21 está também concentrada, na Covilhã, para jogo de preparação com a Geórgia, e Fernando Santos poderá ponderar a chamada do um dos centrais chamados por Rui Jorge. António Silva, André Amaro, Bernardo Vital e Eduardo Quaresma são as opções do selecionador dos sub-21.

Portugal joga com a República Checa no sábado, em Praga, e recebe a Espanha, em Braga, na terça-feira.

Pepe, de 39 anos, ficou de fora da ficha de jogo do último jogo do FC Porto, frente ao Estoril. Antes, tinha sido poupado na jornada frente ao Desportivo de Chaves, tendo alinhado de início com o Club Brugge, a 13 de setembro.

O central tem sofrido alguns problemas físicos nos últimos anos. No total, Pepe soma 128 internacionalizações e esteve nos Campeonatos da Europa em 2008, 2012, 2016 e 2020, e nos Mundiais 2010, 2014 e 2018.