Bruno Fernandes respeita decisão e agradece a Rafa

Bruno Fernandes não falou com Rafa sobre a sua decisão de se retirar da seleção, mas respeita a tomada de posição do avançado do Benfica, que terá sido bem refletida. Mais do que entrar no detalhe das razões que levaram Rafa a despedir-se da seleção, o médio do Manchester United prefere realçar tudo o que ele fez pela equipa.

"Não falei com o Rafa, nem acho que o deva fazer. É uma decisão dele, tem de ser respeitada. Cada um tem a sua vida, tem os seus problemas e tem a sua maneira de os resolver. O mais importante é que enquanto cá esteve nos ajudou muito, é campeão europeu, é campeão da Liga das Nações. O que temos é de estar gratos ao Rafa pelo que fez na seleção. Ajudou-nos muito. Tomou esta decisão para o bem dele, porque tomar esta decisão não é de ânimo leve", comenta Bruno Fernandes, em conferência de imprensa.



"Estou feliz por ter partilhado espaço com ele aqui e nos sub-21. Foi um jogador importante e ficará marcado na história. O facto de ele ter renunciado à seleção não retira aquilo que ele fez por nós", conclui.



Bruno Fernandes atende ao pedido de Rafa Silva, que no momento em que anunciou a sua retirada pediu para a sua decisão ser respeitada. "Julgo tratar-se de uma decisão honesta e acertada, neste momento da minha carreira. Peço que as razões, de foro pessoal, sejam respeitadas por todos", escreveu Rafa, no comunidado divulgado pela agência Lusa.

Atenção total no jogo com a República Checa. Espanha pode esperar

Rafa já não entra nas opções de Fernando Santos para a dupla jornada final da fase de grupos da Liga das Nações, com a República Checa e a Espanha. Gonçalo Ramos foi chamado para o lugar do jogador do Benfica e é mais uma opção para o selecionador na luta pelo apuramento para a "final four".

Portugal está no segundo lugar do grupo, com sete pontos. Tem menos um do que a Espanha, mais três do que a República Checa e mais quatro do que a Suíça, última classificada.