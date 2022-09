Mourinho como selecionador? "Quem sabe se Fernando Santos não continuará por muitos anos?"

José Mourinho não revela se quer ser selecionador nacional no futuro, porque não sabe quantos mais anos ficará Fernando Santos no cargo, que tem contrato até 2024.

No âmbito da gala "Quinas de Ouro", da Federação Portuguesa de Futebol, Mourinho não se alongou muito sobre o assunto: "Quem sabe se o Fernando Santos não continuará por muitos mais anos na casa das seleções?", perguntou.

Questionado sobre o momento do FC Porto, clube onde venceu uma Liga dos Campeões e uma Taça UEFA, Mourinho evitou o assunto.

"Não me façam pergunta dessas, não me façam perguntas picantes. Gosto que tudo corra bem a todos, acompanho o futebol português quando posso, internacionalmente gosto que todos ganhem a menos que seja contra mim. Fico no meu cantinho e não me meto nisso", atira.

A cumprir a segunda época na Roma, o técnico espera cumprir os objetivos da época e com mais dificuldades nas provas europeias.

"Vamos tentar fazer o que se espera. Não temos o mesmo potencial económico dos rivais, fizemos um mercado de sete milhões de euros, mas temos qualidade, temos paixão, muita gente que gosta de trabalhar junta e depois vamos ver o que acontece no final da época. A Liga Europa é um bocadinho diferente da Conference League. É um caminho diferente, com equipas mais fortes", termina.