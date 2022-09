Jorge Braz. “Não queremos perder agora”

O selecionador de futsal, Jorge Braz, garante que "não há limites” para o que Portugal pode fazer”.

A equipa das quinas juntou a Finalíssima, conquistada na Argentina à Espanha, a dois Europeus e um Mundial.

Braz diz que "já não é preciso” motivar o grupo. “Cada treino, cada refeição, cada reunião, já é natural. Mas claro que queremos sempre mais. Não queremos perder agora, vem aí a qualificação para o Mundial, com aspirações muito óbvias".

O técnico nacional não tem dúvidas: “O futuro do futsal nacional, estava garantido. Era muito natural. É nossa obrigação proporcionar oportunidades aos nossos jogadores. Se têm qualidade, não interessa se têm 18 anos ou 30".

Portugal conquistou a primeira Finalíssima, que juntou as duas melhores equipas europeias e as duas melhores sul-americanas, depois de derrotar a Espanha nas grandes penalidades, após o 1-1 no tempo regulamentar.