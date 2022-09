João Matos. “Desde 2016 têm sido anos extraordinários”

A Seleção de futsal chegou esta terça-feira a Portugal depois de conquistar a Finalíssima. O capitão João Matos reafirmou o orgulho sentido na equipa.

"Têm sido anos incríveis para o futsal português, desde 2016 que não perdemos um jogo oficialmente, desde que falhei aquele penálti contra o Irão no Mundial. Desde então têm sido anos extraordinários, temos elevado o nome de Portugal pelo mundo fora. Portugal mostrou mais uma vez a nossa grande alma e que o futsal português tem muita qualidade. Independentemente das opções de Jorge Braz, quem vem sente esta família, sente o que é representar Portugal da melhor forma e isso culminou com a conquista de mais um título", referiu o jogador do Sporting.

Matos lembrou o trabalho do selecionador Jorge Braz e de todo o grupo: “Fomos criando um espírito que culminou em 2018 com um título, é visível este espírito, esta entreajuda, esta união. Somos uma família, não só de 14 jogadores, mas de outros atletas que não estiveram aqui e também de todo o staff”.

A equipa das quinas voltou a fazer uma remontada: “Nunca damos um jogo por perdido, acho que a Espanha já percebeu isso."

A sala de troféus está a ficar pequena, após dois títulos Europeus, um Mundial e uma Finalíssima.

“O objetivo passa sempre por ganhar, mas temos a responsabilidade de mostrar o trabalho interno, não só na Seleção, mas também nos clubes. Lutámos com todas as nossas armas na Argentina e a melhor resposta foi esta."