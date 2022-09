FIFA faz testes antidoping aos jogadores da seleção antes do treino

A FIFA realizou, esta terça-feira, testes antidoping a todos os jogadores da seleção nacional antes do primeiro treino de preparação para a Liga das Nações, confirmou a FPF em comunicado.

"Ainda antes do primeiro treino da equipa nacional, a FIFA realizou uma ação de controlo antidoping a todos os jogadores da Seleção Nacional que se encontram concentrados na Cidade do Futebol", pode ler-se.

De acordo com a nota da federação, a ação da FIFA é "habitual sempre que se aproxima uma fase final do Campeonato do Mundo, a exemplo, aliás, do que a UEFA também faz em fase prévia de um Europeu".

Fernando Santos não contou com Pepe, João Félix e Bernardo Silva no primeiro treino da seleção nacional de preparação para os últimos dois jogos da Liga das Nações.

A seleção concentrou-se nesta terça-feira, na Cidade do Futebol, num treino ainda marcado pela estreia absoluta de Gonçalo Ramos, chamado para o lugar de Rafa Silva, que se retirou da seleção nacional.