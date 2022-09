Cristiano Ronaldo assume que quer estar no Euro 2024

Cristiano Ronaldo assumiu que quer estar no Campeonato da Europa em 2024.

Nas "Quinas de Ouro", gala da Federação Portuguesa de Futebol, o capitão da seleção nacional revelou que conta estar no Mundial do Qatar, este ano, e ainda no próximo Europeu, na Alemanha. Na altura, terá 39 anos de idade.

"Espero fazer parte mais uns anos na Federação. Sinto-me ainda motivado, a minha ambição está lá em cima. O meu caminho na seleção não acabou. Temos muitos jovens com qualidade. Vou estar no Mundial e quero estar no Europeu. Vou assumir já", disse.

Ronaldo, de 37 anos, é o melhor marcador da história da seleção, com 117 golos em 189 internacionalizações.

O avançado esteve nos Campeonatos da Europa em 2004, 2008, 2012, 2016 e 2020, para além dos Mundiais 2006, 2010, 2014 e 2018.

No discurso ao receber o prémio de maior goleador das seleções, Ronaldo assume que "já tinha saudades de receber um prémio".

"Para mim é um orgulho receber um prémio desta dimensão. Nunca pensei que um dia pudesse alcançar. Agradeço a todos os que foram importantes na minha carreira. Foi um caminho longo, mas aproveito para dizer que o meu caminho ainda não acabou. Ainda vão levar um bocadinho mais de carga do 'Cris'", termina.