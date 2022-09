Retirada de Rafa da seleção nacional é "uma situação bizarra"

A retirada de Rafa Silva da seleção é "uma situação bizarra". A leitura é Rui Miguel Tovar, comentador da Renascença, no programa Tertúlia Bola Branca.

O avançado do Benfica foi convocado por Fernando Santos na última quinta-feira para os últimos dois jogos da fase de grupos da Liga das Nações. Na véspera da concentração da seleção, Rafa anuncia a retirada.

Rui Miguel Tovar fala num caso insólito de um jogador que se esperaria rendimento positivo no Mundial do Qatar, face ao bom momento de forma no Benfica.

"É insólito, porque ainda é novo. Fazia parte do restrito lote de campeões europeus, ainda que não tenha sido titular em nenhum jogo, foi usado em alguns por Fernando Santos. A carreira que tinha esta época estava a correr francamente bem, com golos decisivos. Esperava-se mais dele no Mundial 2022 em relação a esse Euro 2016", atira.



Tovar considera que é "uma situação bizarra. Ninguém estava à espera, pela idade, pelo que ainda ia dar à seleção. Seria uma luta bonita, o plantel de Portugal é muito bem constituído, podia formar duas boas seleções. É uma pena, uma enorme surpresa, fiquei boquiaberto a olhar para a notícia", afirma.