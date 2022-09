Empresário de Rafa não revela quando foi tomada a decisão da retirada da seleção

Após o Euro, Fernando Santos negou numa entrevista à "TVI" a polémica com Rafa: "É totalmente falso. Foi convocado das últimas duas vezes. Está comigo desde 2015. Foi campeão da Europa, ganhou a Liga das Nações. Vai voltar a ser chamado, sem dúvida. Estava na última convocatória, mas lesionou-se, não estava a 100%. Está tudo tranquilo com o Rafa".

Questionado sobre as notícias relacionadas com o alegado desconforto da Federação Portuguesa de Futebol em relação à atitude e postura de Rafa Silva , publicadas na sequência da Euro 2020 e, mais tarde, após a sua última partida pela seleção, o representante refere que "não quer alimentar especulação no que diz respeito a isso".

"A decisão fica estritamente remetida a todos nós, ou seja, ao Rafa e a nós, a empresa. Não quero falar mais do que aquilo que estamos a conversar. Estou a tentar ser o mais justo, sincero e não quero protagonismo. Queremos ser claros, transparentes, mas sem fazer disto algo que não seja o que nos propomos a fazer, que foram as razões que chegaram à FPF e a resposta da FPF", atira.

O empresário de Rafa Silva, António Araújo, não revela quando foi tomada a decisão de Rafa Silva se retirar da seleção e "não alimenta especulação" em torno do alegado desconforto da Federação com a atitude do agora ex-internacional português.

Rafa na seleção foi a "história possível"

Rafa, de 29 anos, conta com 25 internacionalizações pela seleção principal, sem qualquer golo apontado. Foi oito vezes titular. Estreou-se na seleção a 5 de março de 2014, em Leiria, numa vitória por 5-1 num jogo particular frente aos Camarões, sob o comando de Paulo Bento.

Esteve no Mundial 2014, foi campeão europeu em 2016 e repetiu presença no último verão no Euro 2020, onde foi importante na primeira e única vitória na fase de grupos, com a Hungria, com duas assistências. Conquistou ainda a Liga das Nações em 2019.

Convidado a olhar para o legado deixado na seleção, António Araújo afirma que "a história possível que ele pôde desempenhar na seleção de todos nós".

A FPF despediu-se do extremo numa nota oficial: "A direção da FPF respeita a decisão tomada pelo Rafa, que connosco viveu as duas maiores conquistas da seleção nacional, o Euro 2016 e a Liga das Nações. O Rafa será para sempre um dos nossos e é credor do nosso reconhecimento e agradecimento".

Até ao momento, a Federação não anunciou qualquer substituto para Rafa Silva na convocatória.



Rafa Silva termina carreira na seleção numa altura em que vive um grande momento de forma no Benfica, com seis golos e quatro assistências em 13 jogos disputados. Representa o Benfica desde a época 2016/17. Antes, passou pelo Sporting de Braga e Feirense.