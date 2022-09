Portugal derrota Espanha e conquista Finalíssima de futsal

Portugal derrotou a Espanha, por 4-2, nas grandes penalidades (depois de empate 1-1 no tempo regulamentar) e conquista a primeira Finalíssima de Futsal.

Na final deste torneio, que se estreia no calendário internacional, a equipa das quinas foi superior na segunda parte do jogo e no prolongamento, antes de ser também superior da marca de grandes penalidades.

Afonso marcou o tento do empate, já no segundo tempo. Miguel Mellado tinha feito o golo dos espanhóis.

Nos penáltis, Bruno Coelho, André Coelho, Pany e Paçó não falharam. Edu defendeu dois dos penáltis espanhóis.

A Finalíssima, disputada em Buenos Aires, coloca frente a frente as duas melhores equipas europeus, com as duas melhores equipas sul-americanas. O Paraguai ficou com o terceiro lugar depois de derrotar a Argentina por 3-2.

Portugal, que não perde um jogo oficial desde 2016, junta a Finalíssima a dois títulos europeus (2018 e 2022) e um título mundial (2021) da modalidade.