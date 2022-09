Selecionador avisa que "sem República Checa não há Espanha"

Fernando Santos não quer ver ninguém a pensar no jogo com a Espanha antes da visita à República Checa, igualmente decisiva para se saber qual será a seleção apurada para a Final Four da Liga das Nações.

Esta quinta-feira, em conferência de imprensa, o selecionador nacional alertou que é fundamental que Portugal pense num jogo de cada vez.

"O que vai resolver tudo, em primeiro lugar, é o jogo da República Checa, é o mais importante. Não há Espanha se não houver República Checa. Queremos estar na Final Four e temos dois jogos muito importantes. Cancelo está castigado, não vai poder estar no primeiro, e temos oito jogadores com amarelos. São jogos muito importantes, isso norteia a nossa ambição de chegar à fase final", sublinhou o treinador.

Com quatro jornadas disputadas, Portugal encontra-se no segundo lugar do Grupo 2, com sete pontos, menos um que a líder Espanha e mais três que a República Checa, terceira classificada. Em quarto está a Suíça, com três pontos. O vencedor do grupo apura-se para a Final Four.

Os jogos com República Checa, fora, a 24 de setembro, às 19h45, e Espanha, em Braga, três dias depois, à mesma hora, terão relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.