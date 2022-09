Fernando Santos: "Ninguém duvida que Cristiano Ronaldo continua a ser importante"

Em conferência de imprensa, esta quinta-feira, o selecionador explicou a chamada do avançado, de 37 anos, que é suplente no Manchester United, estatuto que, com outros, chegou a custar a presença na convocatória.

Jovens na mira. Versatilidade vale chamada a Djaló



Em relação a outros jogadores, Fernando Santos admitiu que António Silva, central do Benfica, de 18 anos, está no lote dos convocáveis, tal como Florentino, Pedro Gonçalves, Francisco Trincão e Vitinha do Braga.

"Felizmente, tenho boas dores de cabeça. Na realidade é difícil, no último mês há vários jogadores que apareceram e que há dois meses nem estavam no meu pensamento. Ainda bem para Portugal que há muitos jogadores a aparecer a muito bom nível e que podiam estar perfeitamente aqui. Neste momento esses estão a bater à porta e ainda bem", disse.

Indisponíveis só há dois, segundo o departamento clínico da seleção: Otávio, que jogou, na terça-feira, pelo FC Porto, na Liga dos Campeões, diante do Clube Brugge, e Renato Sanches, do Paris Saint-Germain.

A inclusão de Tiago Djaló é uma das principais novidades da última convocatória antes do Mundial. Fernando Santos justificou o regresso do defesa do Lille com a sua versatilidade e o castigo a João Cancelo.

"O Tiago Djaló tem sido titular indiscutível do Lille a central e a lateral-direito. Havendo o castigo do Cancelo, que não pode jogar no primeiro jogo, ficava só com um jogador para lateral-direito. O Tiago Djaló é muito importante nesta convocatória por essa característica", explicou.

Fernando Santos divulgou, esta quinta-feira, a lista de convocados para os jogos com República Checa, fora, a 24 de setembro, às 19h45, e Espanha, em Braga, três dias depois, dia 27, à mesma hora, a contar para as duas últimas jornadas da fase de grupos da Liga das Nações.

Com quatro jornadas disputadas, Portugal encontra-se no segundo lugar do Grupo 2, com sete pontos, menos um que a líder Espanha e mais três que a República Checa, terceira classificada. Em quarto está a Suíça, com três pontos. O vencedor do grupo apura-se para a Final Four.

Os jogos com República Checa e Espanha terão relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.