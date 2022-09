Fernando Santos divulga convocados para jornada decisiva da Liga das Nações

O selecionador nacional anuncia, esta quinta-feira, os convocados para os últimos dois encontros da fase de grupos da Liga das Nações, frente a República Checa e Espanha, que decidirão quem vai à Final Four.

A partir das 12h30, na Cidade do Futebol, em Oeiras, Fernando Santos vai divulgar os nomes dos eleitos para o duplo compromisso, numa lista que deve ter 26 jogadores, à semelhança da última convocatória.

Portugal defronta a República Checa em Praga, no dia 24 de setembro, e fecha a fase de grupos três dias depois, a 27 de setembro, frente à Espanha, em partida disputada em Braga, já com lotação esgotada.

Com quatro jornadas disputadas, a seleção nacional está no segundo lugar, com sete pontos, menos um que a Espanha, que ocupa a liderança, e mais três que a República Checa, terceira classificada. Em quarto está a Suíça, com três pontos. A equipa que vencer o Grupo 2 apura-se para a Final Four; quem ficar em último é relegado para a Liga B.