António Silva estreia-se em convocatórias da seleção sub-21

A estreia de António Silva é a principal novidade da convocatória da seleção sub-21 para o particular com a Geórgia, divulgada esta quinta-feira.

O central, de 18 anos, conquistou a titularidade no Benfica, atual líder do campeonato. Em conferência de imprensa, o selecionador nacional salientou que António Silva "merece" estar na convocatória.

"O António Silva segue o exemplo de outros jogadores, que, quando começam a jogar em termos de clubes, temos obrigação de olhar pare eles. Mereceu o António, o Costinha, o Samu, que merecem que olhemos para eles e merecem estar aqui", afirmou Rui Jorge.

Rui Jorge "acredita" em Fábio Silva

Fábio Silva, de 20 anos, tem estado em grande no Anderlecht, com sete golos e duas assistências em 13 jogos. A Bélgica "é um contexto diferente" do Wolverhampton, no entanto, o selecionador admitiu que é bom ver o jovem ponta de lança ter sucesso, mesmo que fora da Premier League.

"Está com mais utilização e a marcar golos. O contexto é diferente, não será tão simples marcar golos na Premier League como na Bélgica. De qualquer forma, em qualquer que seja o contexto, convém apresentarem qualidade. A carreira de jogador é de contínua necessidade de mostrar o seu valor. Passa-se com todos eles e o Fábio está a fazê-lo bem, por isso continua a vir. É um jogador em que acreditamos", vincou.

Portugal defronta a Geórgia, em particular, no dia 24 de setembro, às 17h00, no Estádio Municipal José dos Santos Pinto, na Covilhã.

Lista de convocados da seleção sub-21



Guarda-redes: André Gomes (Benfica), Celton Biai (Vitória SC), Samuel Soares (Benfica);



Defesas: António Silva (Benfica), Bernardo Vital (Estoril), Eduardo Quaresma (Hoffenheim), Costinha (Rio Ave), Leonardo Lelo (Casa Pia), Rafael Rodrigues (Benfica);

Médios: Afonso Sousa (Lech Poznan), André Amaro (Vitória SC), André Almeida (Valência), José Carlos (Vitória SC), Paulo Bernardo (Benfica), Samuel Costa (Almería), Tiago Dantas (PAOK), Vasco Sousa (FC Porto);

Avançados: David da Costa (Lens), Fábio Silva (Anderlecht), Francisco Conceição (Ajax), Henrique Araújo (Benfica), Rodrigo Conceição (FC Porto) e Vitinha (Braga).