Último amigável de Portugal antes do Mundial joga-se em Alvalade

A seleção portuguesa vai receber a Nigéria em Alvalade, no último amigável de preparação para o Mundial do Qatar. O anúncio do recinto do jogo foi feito pela Federação Portuguesa de Futebol, esta tarde.

O jogo está marcado para o dia 17 de novembro, mas ainda não tem hora definida.

É o único jogo particular realizado pela seleção de Fernando Santos antes de partir para o Qatar.

Antes, ainda este mês, Portugal tem os últimos dois jogos da fase de grupos da Liga das Nações, frente à Chéquia, fora, e em Braga contra a Espanha, na última jornada.

Portugal arranca a participação no Mundial no dia 24 de novembro, contra o Gana. Defronta o Uruguai no dia 28 e termina a fase de grupos frente à Coreia do Sul, no dia 2 de dezembro.