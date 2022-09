Portugal-Espanha em Braga com lotação esgotada

A Federação Portuguesa de Futebol informou, esta segunda-feira que já não há bilhetes para o jogo entre Portugal e Espanha, marcado para 27 de setembro no Estádio Municipal de Braga, que irá registar uma assistência de cerca de 30 mil espectadores.

A partida poderá ser decisiva para apurar o vencedor do grupo na Liga das Nações e consequente apuramento para a "final four" da competição.

Portugal está no segundo lugar do Grupo B, com sete pontos, menos um do que a Espanha, que lidera, e mais três do que a República Checa, próximo adversário da seleção nacional. No último lugar está a Suíça, com três pontos.

Fernando Santos divulga a convocatória para os dois últimos jogos da fase de grupos na quinta-feira, 15 de setembro.

Portugal visita a República Checa no dia 24 de setembro e recebe a Espanha a 27. Ambos os jogos marcados para as 19h45, com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.