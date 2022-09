Renato Sanches lesiona-se e pode falhar a seleção nacional

O internacional português Renato Sanches está lesionado e em risco de falhar os próximos compromissos da seleção nacional, os últimos antes da paragem para o Mundial.

Segundo o Paris Saint-Germain, o médio tem uma lesão no adutor da perna direita e falha os próximos 10 dias de competição. Está de fora contra Brest e Maccabi Haifa.

O clube garante que o jogador será reavaliado após os 10 dias, o que ditará se Renato Sanches recupera a tempo da pausa para seleções.

Fernando Santos anuncia a última convocatória antes do Mundial no dia 15 de setembro. Portugal decide o futuro na Liga das Nações com um jogo na República Checa, a 24 de setembro, e em casa contra a Espanha, no dia 27.

Renato Sanches, de 25 anos, soma 32 internacionalizações por Portugal. Trocou o Lille pelo PSG esta época, onde leva seis partidas disputadas.