Portugal está no "play-off" de acesso ao Mundial feminino

Portugal garantiu bilhete para o "play-off" de acesso ao Mundial feminino, esta terça-feira, ao derrotar a Turquia, por 4-0, na última e decisiva jornada da fase de grupos da qualificação europeia.

A seleção nacional, que tinha de fazer igual ou melhor que a Sérvia com Israel para se apurar, adiantou-se aos 32 minutos, com cabeceamento de Telma Encarnação, após belo cruzamento de Diana Silva.

Quatro minutos depois, na sequência de um pontapé de canto, Kika Nazareth fez o segundo de calcanhar. A jogadora do Benfica lesionou-se na execução do remate e foi imediatamente substituída.

A abrir o segundo tempo, ao minuto 49, Kezban Tag introduziu a bola na própria baliza e acabou com quaisquer nervos que ainda houvesse.

Finalmente, aos 79 minutos, Andreia Faria cruzou para a área, mas a bola acabou por seguir para a baliza e superar a luva bem esticada da guarda-redes da Turquia, para completar a goleada da seleção nacional.

Portugal está, assim, mais perto de garantir a primeira presença da sua história na fase final de um Mundial. A confirmar-se, será a terceira participação numa grande competição, depois dos Euros 2017 e 2022.

Como funciona o "play-off"?

O sistema do "play-off" é complicado. As três melhores equipas na fase de grupos avançam diretamente para a segunda ronda. As seis restantes terão, primeiro, de disputar uma eliminatória a uma só mão.

Os três vencedores da primeira ronda encontram-se com as três equipas que avançaram diretamente, para nova eliminatória a um só jogo.

Os dois vencedores da segunda ronda do "play-off" com melhor prestação na fase de grupos garantem logo o apuramento para a fase final do Mundial. A outra terá de competir nos "pay-offs" intercontinentais.

O Mundial, que pode ter presença inédita de Portugal, realiza-se entre 20 de julho e 20 de agosto de 2023, na Austrália e na Nova Zelândia.