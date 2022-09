Selecionador lembra que há um último obstáculo entre Portugal e o "play-off" do Mundial

O selecionador nacional feminino avisa que o apuramento para o Mundial não está garantido, pelo que Portugal não pode facilitar na receção à Turquia, na última e decisiva jornada do Grupo H.

Em declarações aos canais oficiais da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Francisco Neto frisa que a seleção nacional tem de se apresentar, em Vizela, a tão ou melhor nível do que na vitória na Sérvia.

"Não podemos relaxar. Sabíamos que, na Sérvia, não iria ser fácil, mas sabíamos que éramos suficientemente competentes para conquistarmos os três pontos, como também sabemos que, se estivermos ao nosso nível, somos suficientemente competentes para ganhar à Turquia", afirma.



Criar oportunidades e aproveitá-las

No jogo da primeira volta, na Turquia, Portugal empatou a um golo, mas "desperdiçou várias oportunidades" para vencer. O selecionador nacional pede o mesmo pendor atacante e acredita numa maior eficácia.

"Tivemos volume ofensivo muito grande, bolas ao poste, uma boa exibição da guarda-redes delas e alguns lances em que poderíamos ter sido melhores na finalização. Se construirmos tantas oportunidades como nesse jogo, serão suficientes para o sucesso", afiança.



Garantem bilhete para o Mundial 2023, na Austrália e na Nova Zelância, os vencedores de cada grupo. Os segundos classificados vão ao "play-off". A Alemanha, que lidera o Grupo H, já selou o apuramento.

A via alternativa é disputada por Portugal e Sérvia: a seleção nacional tem mais um ponto e vantagem no confronto direto. Para aceder ao "play-off", tem de fazer, frente à Turquia, na terça-feira, às 17h30, em Vizela, igual ou melhor do que as sérvias diante de Israel.