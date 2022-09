Gonçalo Ramos abre a porta do Mundial. "É uma possibilidade"

Face à boa forma apresentada no início de época, Gonçalo Ramos assume que estar no Mundial do Qatar pode ser uma possibilidade para si. No entanto, foca-se só no que pode dar ao Benfica.

"Não estou com a cabeça fora do Benfica. Se continuar o meu trabalho aqui, é uma possibilidade, mas não é algo que me compete a mim decidir. Vou só trabalhar", afirmou, em conferência de imprensa.

O avançado de 21 anos leva seis golos e três assistências em 9 jogos esta época, números que já se aproximam aos da época passada, em que apontou oito golos em 46 jogos disputados. No entanto, Ramos não vê grande diferença.

"Não acho que tenha mudado assim tanto. Na época passada, apesar do números de jogos, em muitos deles foram poucos minutos o que disfarça os números. Esta época está a correr-mbem e vou continuar. Estou numa boa fase da minha carreira, a titular e espero continuar", disse.

Gonçalo Ramos encara como positivo o fecho do mercado para a estabilidade da equipa e para si, uma vez que esteve associado à saída.

"É importante. Para mim nada mudou, estive sempre focado a 100% no Benfica, mas agora já acabaram os rumores e podemos focar-nos todos só em jogar", termina.