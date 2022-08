Seleção nacional entrará "com tudo" na decisiva visita à Sérvia

Fátima Pinto sabe que a presença da seleção nacional no Mundial feminino depende, em larga parte, do resultado frente à Sérvia, na penúltima jornada da fase de qualificação, e promete foco máximo.

Portugal está no terceiro lugar do grupo H de qualificação, a dois pontos da Sérvia, no segundo lugar. Só o segundo classificado acede ao "play-off" de apuramento para o Mundial 2023, na Austrália e na Nova Zelândia. Em declarações aos canais oficiais da Federação Portuguesa de Futebol, esta terça-feira, Fátima Pinto, de 26 anos, sublinha que a seleção tem de "entrar em campo sempre com a mentalidade de ganhar".

"A minha mentalidade é sempre a de jogar para ganhar e, para nós, só temos esse resultado possível. Sem pressões, porque todas temos noção de que temos de ganhar”, salienta a média do Alavés, de Espanha.

A Sérvia "vai lutar com todas as armas que tem para conseguir ganhar", mas Portugal também entrará "com tudo". O surpreendente triunfo das balcânicas frente à Alemanha, na ronda anterior, não assusta: