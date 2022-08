Jéssica Silva dispensada da seleção. Joana Martins entra na lista

Jéssica Silva foi dispensada da seleção nacional e, para o seu lugar, Francisco Neto chamou Joana Martins, esta terça-feira..

Após exames, a extrema do Benfica foi dada como indisponível pela Unidade de Saúde e Performance da Federação Portuguesa de Futebol, para os jogos com Sérvia, em Belgrado, e Turquia, em Vizela, a contar para a fase de qualificação para o Mundial 2023.

Para colmatar a perda de uma avançada, o selecionador chamou uma média. Joana Martins, do Sporting, deixa o estádio da seleção de sub-23, em Viseu, para integrar o lote de 23 jogadoras na equipa AA.

Duelo decisivo com a Sérvia

Decorridas oito de dez jornadas do Grupo H, Portugal está na terceira posição, com 16 pontos, menos dois do que a Sérvia e a cinco da líder, Alemanha. Para o Mundial, apuram-se diretamente os vencedores dos nove grupos, enquanto os segundos seguem para os "play-offs".

Portugal defronta a Sérvia na sexta-feira, às 19h00, em Belgrado. Segue-se a receção à Turquia, quatro dias depois, a 6 de setembro, em Vizela.

A fase final do Campeonato do Mundo vai disputar-se entre 20 de julho e 20 de agosto de 2023, na Austrália e na Nova Zelândia. A seleção nacional tenta o primeiro apuramento da sua história, depois de duas presenças consecutivas em Campeonatos da Europa, em 2017 e em 2022.