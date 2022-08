Selecionador aposta em 22 do Europeu para a reta final da corrida ao Mundial

O selecionador nacional feminino apresentou, esta segunda-feira, a lista de convocadas para os jogos com Sérvia e Turquia, os últimos da fase de qualificação para o Mundial 2023, em Austrália e Nova Zelândia.

A única mudança relativamente às 23 jogadores que estiveram no Europeu, em Inglaterra, em julho, é a entrada de Ana Capeta, avançada do Sporting, para o lugar da lesionada Catarina Amado, lateral do Benfica.

De resto, Francisco Neto mantém a aposta no lote que empatou (2-2) frente à mais cotada Suíça e vendeu cara a derrota (3-2) com os Países Baixos, vice-campeões do mundo e que defendiam o título europeu.

Portugal encontra-se no terceiro lugar do grupo H de apuramento para o Mundial da Austrália e Nova Zelândia, com 16 pontos, menos cinco que a Alemanha, líder e já apurada, e menos dois que a Sérvia, segunda.

Apuram-se diretamente os vencedores de cada grupo. Os três melhores segundos classificados avançam para a segunda ronda do "play-off", ao passo que os restantes "vices" disputam, primeiro, a ronda inicial. Ficando em terceiro lugar, a seleção nacional falha a fase final.

Portugal defronta a Sérvia no dia 2 de setembro, às 19h00, em Stara Pazova, e recebe a Turquia quatro dias depois, a 6 de setembro, às 17h30, em Vizela. Jogos com informações nas edições de Bola Branca.