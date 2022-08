Bernardo Silva: "Vamos tentar ganhar o Mundial"

O jogador do Manchester City reconhece que Portugal tem todas as condições para lutar pelo título - "sabemos que temos grandes jogadores" -, mas reforça que "somos um entre 10 candidatos".

Bernardo Silva assume a candidatura portuguesa à vitória no Campeonato do Mundo do Qatar este ano, mas ressalva que é uma missão complicada, tendo em conta a concorrência.

"Não é como a Premier League, onde há duas ou três, talvez quatro ou cinco, equipas que lutam pelo título. No Campeonhato do Mundo é mais imprevísivel. Entre essas 10 equipas ninguém consegue dizer quem vai ser a melhor", termina.

O Mundial do Qatar, em que Portugal está no Grupo H, com Uruguai, Coreia do Sul e Gana, realiza-se entre 21 de novembro e 18 de dezembro.