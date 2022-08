Rui Bento e Emílio Peixe deixam FPF

Os treinadores Rui Bento e Emílio Peixe deixam as equipas técnicas da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Ambos seguem para o Kuwait. Rui Bento vai ser o selecionador principal e Peixe assume a seleção olímpica e coordena a formação.

Para as vagas deixadas em aberto, a FPF contrata Bino Maçães, técnico português de 49 anos, e Tiago Matos, treinador de 29 anos.

Bino cumpriu 43 internacionalizações por vários escalões (sub-16, sub-17, sub-18, sub-20, sub-21 e A) enquanto jogador, com grande destaque pela conquista do Campeonato da Europa Sub-16 em 1989. Como treinador, acumulou experiência na formação do FC Porto, Vitória SC e UD Leiria.

Já Tiago Matos será integrado nos quadros da FPF como assistente. O técnico passou por Vitória FC, Sporting, Cova da Piedade, Sintrense e Seleção de Moçambique.