Portugal é goleado pela Suécia e diz adeus ao Europeu feminino

Portugal disse adeus ao Europeu feminino de futebol, este domingo, depois de perder, por 5-0, com a Suécia, na última jornada do grupo C.

A seleção nacional precisava de vencer e esperar que os Países Baixos não perdessem com a Suíça — em caso de vitória helvética, a discussão iria para a diferença de golos —, mas não conseguiu surpreender a vice-campeã olímpica. A Suécia marcou o primeiro golo aos 21 minutos, por intermédio de Fillipa Angeldal, aos 21 minutos.

Pouco depois da meia hora, Portugal perdeu Catarina Amado, que saiu lesionada, em maca e em lágrimas. Nem dez minutos depois, Stina Blackstenius introduziu a bola na baliza de Patrícia Morais, no entanto, o golo foi invalidado por fora de jogo.

Aos 45 minutos, valeu mesmo: novamente as bolas paradas a tramar a seleção portuguesa, com Angeldal a fazer o bis após um livre indireto da direita. Nos descontos da primeira parte, num cabeceamento a meias com Amanda Ilestedt, em novo canto, Carole Costa marcou um autogolo.

Mais dois golos no segundo tempo

A segunda parte começou da pior forma possível para Portugal. Ao minuto 54, Diana Silva cortou uma bola com a mão na bola e, após consulta com o videoárbitro, a árbitra da partida assinalou grande penalidade. Na conversão, apesar de Patrícia Morais ainda ter acertado o lado, Kosovare Asllani não perdoou.

Se Portugal teve pouca sorte com as bolas paradas, Blackstenius teve-a com o fora de jogo. À hora de jogo, a avançada do Arsenal voltou a bater Patrícia Morais, mas o VAR anulou o golo por posição irregular.

Nos descontos, porém, Blackstenius "vingou-se" dos dois golos anulados e completou a goleada da Suécia. Fez o 5-0 num contra-ataque, perante uma guarda-redes portuguesa desamparada.

Portugal diz adeus ao Europeu, na sua segunda participação de sempre em fases finais. A seleção nacional surpreendeu, nos dois primeiros jogos do grupo, ao recuperar de desvantagens de dois golos, contudo, só frente à Suíça conseguiu mesmo empatar; com os Países Baixos, concedeu a derrota.

Tal como em 2017, a equipa de Francisco Neto terminou a sua participação no Euro na fase de grupos. Porém, ao contrário de há cinco anos, não conseguiu vencer um único jogo e fez apenas um ponto no grupo C, com um empate e duas derrotas.