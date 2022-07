"Objetivo de Portugal é pontuar com os Países Baixos"

Depois do empate com a Suíça a dois golos, Portugal volta a jogar no Europeu, esta quarta-feira, a partir das 20h00. O adversário, os Países Baixos, é o atual campeão europeu, mas Mónica Jorge dá conta, em entrevista a Bola Branca, de que as jogadoras portuguesas estão motivadas para pontuar voltar a pontuar, com o objetivo de se manterem na competição o maior tempo possível.

"Portugal pensa sempre em fazer o melhor, independentemente do grau de dificuldade do adversário, e alcançar o objetivo que é pontuar. Mas é um jogo diferente do primeiro, porque são as atuais campeãs da Europa. No entanto, a equipa portuguesa não vai deixar de tentar chegar ao objetivo. Toda a equipa está focada e o fato de todas as seleções estarem empatadas, acaba por ser um tónico anímico para a equipa, para atingir o objetivo e deixar o torneio o mais tarde possível", afirma.