Ana Borges torna-se a mais internacional de sempre no futebol feminino

A polivalente Ana Borges, de 32 anos, tornou-se a jogadora mais internacional do futebol feminino, ao somar o 146.º encontro, superando os 145 de Carla Couto.

A futebolista do Sporting foi escolhida para o onze luso que começou o encontro com os Países Baixos, campeões europeus e vice-campeões mundiais em título, da segunda jornada da fase de grupos do Europeu de 2022, em Leigh.

Ana Borges estreou-se pela seleção lusa em 04 de março de 2009, na Algarve Cup, tendo marcado mesmo um dos golos de Portugal, que venceu a Polónia por 2-1, no Estádio Municipal de Albufeira.

No "ranking" das internacionais portuguesas, mais duas jogadoras hoje presentes no onze seguem no `top 5`: a central Carole Costa soma a 144.ª e é terceira, enquanto a média e `capitã` Dolores Silva passa a contar 138 e é quarta.

A quinta da lista, com 136 jogos, é Cláudia Neto, reforço do Sporting para a época 2022/23, que já colocou um ponto final na sua carreira internacional.