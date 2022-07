Portugal estreia-se no Europeu feminino frente à Suíça para fazer história

No Leigh Sports Village, em Manchester, a equipa comandada por Francisco Neto, 30.ª colocada do "ranking" da FIFA, terá pela frente a Suíça, 20.ª classificada, numa partida que tem início agendado para as 17h00.

Cinco anos depois da presença no Euro 2017, nos Países Baixos, Portugal volta a estar presente numa fase final de um Europeu, desta feita após ser repescado devido à exclusão da Rússia, seleção que tinha eliminado a equipa das quinas no "play-off".

A seleção nacional feminina inicia, este sábado, a segunda participação num Campeonato da Europa, ao defrontar a Suíça, em jogo da primeira jornada do grupo C da prova, que decorre até 31 de julho, em Inglaterra.

No grupo C, Portugal defrontará ainda os Países Baixos, quartos do ‘ranking’, detentores do troféu e vice-campeões mundiais, a 13 de julho, e a Suécia, segunda da hierarquia e vice-campeã olímpica, em 17 de julho.

Suecas e neerlandesas também jogam hoje, a partir das 20h00, em Sheffield.

Os dois primeiros classificados de cada um dos quatro grupos apuram-se para os quartos de final da competição.