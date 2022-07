Portugal empata com a Suíça na estreia no Europeu feminino

A estreia de Portugal no Europeu feminino de futebol terminou de forma agridoce, com um empate a dois golos diante da Suíça.

O jogo com a Suíça, a equipa teoricamente mais acessível do grupo C mas ainda assim mais cotada que Portugal, começou da pior forma possível, com um golo de Coumba Sow logo aos dois minutos, num remate de fora da área.

Três minutos depois, ainda Portugal estava a recompor-se da entrada em falso, Ramona Bachmann bateu um livre indireto com regra e esquadro, para o segundo poste, onde Rahel Kiwic ganhou nas alturas para cabecear para o 2-0.

Dois golos em cinco minutos e um pesadelo que se estendeu durante toda a primeira parte, em que Portugal tentou responder, mas mostrou sempre enormes dificuldades em criar perigo, tendo chegado ao intervalo sem um único remate à baliza.

Jogar bem compensa

Na segunda parte, porém, Portugal entrou com outra atitude e a Suíça — como já acontecera nos amigáveis de preparação com Alemanha e Inglaterra, em que sofrera vários golos depois dos 60 minutos — deixou-se embalar pela vantagem.

A seleção portuguesa insistiu e insistiu e, aos 58 minutos, Diana Gomes derrubou a resistência suíça. Canto batido na esquerda por Ana Borges e a central do Sporting de Braga surgiu na pequena área a cabecear. A guarda-redes da Suíça ainda conseguiu uma grande defesa, mas na recarga Gomes conseguiu mesmo reduzir.

Portugal partiu, então, em busca do segundo golo, que chegou aos 65 minutos. Cruzamento a meia altura da direita de Catarina Amado, para o primeiro poste, onde apareceu Jéssica Silva a encostar de primeira para o golo do empate.

O jogo partiu-se e, até ao final, as duas seleções tiveram oportunidade de desfazer a igualdade. Houve, inclusive, uma bola ao ferro para cada equipa — a portuguesa foi por Telma Encarnação, com um grande remate rasteiro de meia distância, aos 88 minutos — porém, o resultado não se alterou.

Um ponto na primeira jornada do grupo C para Suíça e outro para Portugal, que ficará a lamentar o facto de ter dado 45 minutos de avanço.

Na terça-feira, às 20h00, a seleção nacional defronta os Países Baixos, campeões europeus, novamente na Leigh Sports Village, em Wigan & Leigh, nos arredores de Manchester.