​“Vamos tentar fazer aquilo que ainda não foi feito”

O selecionador nacional feminino, Francisco Neto, mostra ambição no lançamento da participação portuguesa no Campeonato da Europa, que está a decorrer em Inglaterra. A equipa portuguesa estreia-se no sábado tendo a Suíça como adversária.



Numa entrevista a Bola Branca, Francisco Neto dá conta da ambição do grupo que lidera: “Mesmo sabendo do valor dos adversários acreditamos neste grupo de jogadoras, com humildade e respeito pelos adversários, porque no passado já conseguimos ganhar a estas equipas.Temos de ir jogo a jogo. Estes campeonatos têm uma fase de grupos muita curta, mas nós queremos chegar ao último jogo, com a Suécia, a depender apenas de nós para garantirmos o apuramento. Sabemos que é difícil, que são três adversários que estão acima de nós no ranking, mas temos de tentar fazer aquilo que nunca foi feito”.