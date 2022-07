Kika Nazareth: "Temos qualidade para dar e vender, espero que façamos história"

“Claro que era um sonho realizado se marcasse um golo no Euro”, confessa, em Bola Branca . “Podem esperar de nós uma equipa com vontade de ganhar, que vai dar tudo, com personalidade, que vai jogar à Portugal e por Portugal. Uma equipa com confiança, nós temos qualidade para dar e vender, como nós não há muitas”, acrescenta.

Embora o objetivo seja “sempre o mesmo”, ganhar pela seleção, o Campeonato da Europa é uma das maiores competições do mundo, pelo que “o sentimento pode ser um pouco diferente”.

Kika Nazareth, jogadora do Benfica e internacional portuguesa, quer fazer história no Euro 2022. Consciente das dificuldades que esperam a seleção nacional, a confiança é evidente na atleta, de 19 anos.

Confiança "muito alta" de uma estrela de futuro



Kika Nazareth estreou-se a marcar pela seleção com um bis no primeiro jogo de preparação para a competição, com a Grécia. Os dois golos ajudam a alimentar “uma autoestima muito alta”, mas também uma vontade de estar “sempre ao mais alto nível”.

“Pessoalmente, sei que posso fazer mais. Não em termos de golos, mas a nível de jogo”, reconhece, acrescentando: “Sou árdua comigo própria, muito exigente.”

Para melhorar, a atleta tem tido o apoio de jogadoras “muito mais experientes”, importantes para todas as atletas mais jovens.

Sendo apontada como possível futura estrela da seleção nacional, é natural o paralelismo com a atual figura da equipa das quinas, Jéssica Silva, com quem também partilha balneário no Benfica.

“Dentro de campo, acaba por ser para mim como é para as outras”, começa por explicar. “Fora de campo, para além de boa colega de equipa e que me ajuda muito, é uma pessoa que anima, a mim e a todas, e que é fundamental para a equipa”, adita.

Bom ambiente é receita para sucesso



O grupo de jogadoras da seleção nacional promove um ambiente muito positivo. Kika Nazareth sublinha que “as relações pessoais não devem interferir” com o que acontece dentro de campo, mas confessa que a equipa das quinas “tem a sorte” de “cá fora o ambiente ser bom”.

“Dentro de campo acaba por se notar a alegria, os festejos, a felicidade com que jogamos. Tudo isso acontece fora dos relvados. As pessoas não veem, mas nós sentimos, até porque são muitos dias. É bom haver comunicação e amizade, pelo menos no estágio, porque se vê dentro de campo que nos damos muito bem”, revela.