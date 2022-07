Suzane Pires rende Andreia Jacinto na seleção feminina

Suzane Pires foi chamada pelo selecionador nacional, Francisco Neto, para a vaga aberta por Andreia Jacinto no lote de jogadoras que estão em Inglaterra para disputar o Campeonato da Europa.

A centrocampista do Ferroviária, do Brasil, junta-se à equipa na quarta-feira. Portugal estreia-se na competição no sábado, frente à Suíça.

Suzane Pires, de 29 anos, tem 26 internacionalizações. A luso-brasileira ocupa o lugar de Andreia Jacinto, que se lesionou e foi dada como inapta pelo departamento médico da Federação Portuguesa de Futebol.

A seleção nacional está integrada no Grupo C do Europeu, com Suíça, Países Baixos e Suécia. A competição arranca esta quarta-feira, com o Inglaterra-Áustria, em Manchester, às 20h00.

Portugal joga com a Suíça, no sábado, às 17h00, em Wigan.