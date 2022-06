Bruno Fernandes e o Mundial. "Criou-se a expectativa que Portugal tem de ganhar tudo"

O internacional português Bruno Fernandes acredita que "criou-se a expectativa" que a seleção nacional tem de vencer todas as provas em que está inserido desde que conquistou o Euro 2016.

"Criam-se sempre expectativas desde que começamos a ganhar. Antes do Europeu, Portugal não tinha ganho nada. A partir daí, criou-se a expectativa que Portugal tem de ganhar tudo", disse, à margem de um evento da federação de Teqball.

O médio do Manchester United acredita que Portugal poderá ter armas para lutar pelo Mundial: "Também somos dos melhores do mundo, temos grandes jogadores, sabemos o que temos de fazer. Estamos lá e tudo pode acontecer".

Bruno Fernandes encara com alguma injustiça as análises das exibições da seleção nacional.

"Jogamos com a Espanha, quando não jogamos muito bem falam sobre isso, mas depois vemos a Espanha com outras seleções e dizemos que é uma das melhores do Mundo. Se jogamos com Brasil ou Argentina, todos temos ambição de vencer, mas parece que vemos as equipas que jogam contra Portugal com desprezo, mas depois são as melhores do mundo", termina.