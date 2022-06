Jéssica Silva continua na Seleção

A avançada Jéssica Silva vai continuar integrada na Seleção feminina que prepara o Europeu de futebol.

A jogadora do Benfica saiu lesionada – e em lágrimas – da partida de preparação contra a Austrália.

No entanto, fonte da Federação confirma à Renascença que a atleta está apta para seguir para Inglaterra.

Nos próximos dois dias a equipa das quinas tem folga e no domingo segue viagem.

No Campeonato da Europa de 2022, entre 6 e 31 de julho, a seleção nacional faz parte do Grupo C e vai defrontar Suíça, Países Baixos e Suécia.